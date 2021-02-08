Весной в Пермском крае пройдет финал Кубка мира по прыжкам с трамплина

С официального сайта клуба "Летающий лыжник".

В марте в Чайковском на комплексе трамплинов «Снежинка» пройдут финальные этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Соревнования стартуют 20-22 марта в Нижнем Тагиле, 26-28 марта завершатся в Чайковском. Пермский край примет три заключительных этапа.

По данным организаторов финала Кубка мира, предварительно об участии в русском туре заявили сборные Австрии, Германии, Норвегии, Франции, Италии, Чехии, Польши, Словении, Японии, Финляндии, США, Канады, Швеции, Венгрии, Румынии и России.

Одновременно с женскими стратами на комплексе «Снежинка» пройдут два финальных этапа Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.