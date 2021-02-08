В Пермском крае водитель сбил пешехода и скрылся, но оставил улику

У автомобиля, сбившего человека, оторвало зеркало. Фото: Александр Фирсов.

ДТП произошло в Кунгуре 6 февраля. Госавтоинспекция разыскивает очевидцев. В вечернее время на автодороге Кунгур-Насадка 4-й км., автомобиль серого цвета, предположительно «Рено Дастер», «Логан», «Террано», либо «Лада Ларгус» сбил пешехода, после чего скрылся с места ДТП. От удара у автомобиля оторвалось зеркало, которое осталось на месте аварии.

Все, кто владеет какой-либо информацией об этом происшествии просьба позвонить в отдел Госавтоинспекции по телефону: 8 34271 3-12-01.