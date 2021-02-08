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Погода на 8 февраля в Пермском крае: - 20 и ветер

Синоптики сообщают, что со вторника будет еще холоднее
Анна Маркова
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В Прикамье ожидаются 30-градусные морозы.

В Прикамье ожидаются 30-градусные морозы.

Фото: Анна Маркова

Если верить прогнозам синоптиков, пермяков ожидает студеная неделя. Придут 30-градусные морозы и небольшие снегопады.

По информации Пермского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 февраля в регионе будет облачно, ночью снег, местами сильный, днем небольшой снег, местами умеренный, метель. На дорогах гололедица. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха –23,–19°.

В среду, 9 февраля, облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. На дорогах гололедица. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью –28,– 23°, днем –25, –21°.