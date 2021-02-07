Коронавирус в Пермском крае выявили в 26 территориях за сутки

Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным Роспотребнадзора в Прикамье за минувшие сутки зафиксировано 276 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 26 муниципальных образованиях региона.

В Перми - 167 пермяков с ковидом. Второе место занял Чусовской городской округ, в котором заболело 14 местных жителей. Третье место по заболеваемости разделили между собой Добрянский округ и Пермский район, где обнаружено по 13 инфицированных.

В Кунгуре 11 жителей с COVID-19. По 10 заболевших обнаружено в Березниках и Кунгурском районе.

По 4 прикамца с коронавирусом зафиксировано в Осинском и Лысьвенском округах. Еще на 3 жителя с COVID-19 выявлено в Гайнском, Чайковском, Горнозаводском, Березовском и Бардымском округах.

По 2 человека с коронавирусной инфекцией зафиксировано в Ординском, Верещагинском, Сивинском округах.

По одному заболевшему в девяти территориях. Это Чернушенский, Оханский, Соликамский, Александровский, Кудымкарский, Еловский, Куединский, Косинский округа и Звездный.

Всего в Пермском крае выявлено 41757 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.