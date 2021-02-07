«Только не умирай, иначе я тоже умру». В Перми с пятого этажа выпала 16-летняя девочка

Медики увезли 16-летнюю девочку в больницу. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В селе Фролы Пермского района 6 февраля случилось ЧП. С балкона пятого этажа на улице Центральная выпала девочка.

- Мы с подругой услышали в подъезде крики, потом кто-то побежал по лестнице, - рассказала жительница дома, откуда упала девочка. - Мы открыли дверь, чтобы понять, что произошло. – Услышали, как молодые люди вызывают «скорую». Они сказали, что с балкона пятого этажа выпала 16-летняя девочка. Мы вышли на улицу, она была жива, в сознании. Друзья, с которыми они были в квартире посадили ее к себе на колени. Примерно через 20 минут приехала бригада медиков. Девочка получила переломы, ее подруга стояла над ней и плакала, говорила: «Ты только не умирай, иначе я тоже умру». Врачи отвезли ее в больницу.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Знакомые пострадавшей рассказали, что она выжила, но получила различные травмы.