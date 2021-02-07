В Пермском крае автомобиль сбил двоих школьников

ДТП произошло в Нытве.

В соцсети появилось видео, его запечатлела камера уличного наблюдения. По информации автора, ДТП произошло в Нытве 4 февраля. На нем группа школьников стоит возле дороги, несколько ребят пытаются перебежать в тот момент, когда к ним приближается «Нива».

Машина задевает двоих ребят, они падают, но быстро поднимаются. Водитель вышел из машины, подошел к мальчику, на том видео заканчивается.

Напомним, в Чайковском 6 февраля водитель иномарки сбил трех человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу возле остановки на улице Вокзальная. Момент ДТП засняли очевидцы на видео.

Водитель "Шевроле Круз, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в зоне действия знака "Пешеходный переход" наехал на трех человек. Все они госпитализированы.

По словам местных жителей, все трое пострадавших находятся в реанимации. Один из них- 15-летний подросток.