Появилось видео ДТП на Западном обходе в Перми

ДТП с участием большегрузов на Западном обходе.

В социальной сети появилось видео последствий утреннего ДТП на Западном обходе. Сегодня утром в Пермском районе, после Красавинского моста произошла авария с участием 4 автомобилей, грузовики перекрыли полосы для движения другим автомобилистам.

По информации водителей, которые планировали проехать по Западному обходу, сделать им это не удалось, сотрудники ГИБДД направляют автомобили проезжать через микрорайон Парковый.

По данным ГУВД по Пермскому краю, движение на трассе восстановлено.

В целом ситуация на дорогах Перми удовлетворительная. По данным сервиса Яндекс, пробки в воскресенье днем – 3 балла.