Движение в обход Перми после Красавинского моста перекрыто из-за аварии

Есть затруднения в движении на улице Чкалова а сторону Куйбышева, там тоже авария.
Фото: Василий Вахрин
Сегодня утром в Пермском районе, после Красавинского моста произошло ДТП с участием 4 автомобилей, грузовики перекрыли полосы для движения другим автомобилистам.
По информации водителей, которые планировали проехать по Западному обходу, сделать им это не удалось, сотрудники ГИБДД направляют автомобили проезжать через микрорайон Парковый.
В целом ситуация на дорогах Перми удовлетворительная. По данным сервиса Яндекс, пробки в воскресенье днем – 3 балла.
Есть затруднения в движении на улице Чкалова а сторону Куйбышева, там тоже авария.