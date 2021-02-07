Движение в обход Перми после Красавинского моста перекрыто из-за аварии

Есть затруднения в движении на улице Чкалова а сторону Куйбышева, там тоже авария. Фото: Василий Вахрин

Сегодня утром в Пермском районе, после Красавинского моста произошло ДТП с участием 4 автомобилей, грузовики перекрыли полосы для движения другим автомобилистам.

По информации водителей, которые планировали проехать по Западному обходу, сделать им это не удалось, сотрудники ГИБДД направляют автомобили проезжать через микрорайон Парковый.

В целом ситуация на дорогах Перми удовлетворительная. По данным сервиса Яндекс, пробки в воскресенье днем – 3 балла.

Есть затруднения в движении на улице Чкалова а сторону Куйбышева, там тоже авария.