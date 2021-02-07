В Пермском крае 289 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 41 757. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Пермском крае выявили 276 случаев коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор сообщает: 38 человек проходят лечение в больницах, 238 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 41 757. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 6 февраля – 0,98).

В числе 276 новых инфицированных 107 - мужчин, 169 – женщин, среди заболевших 4 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 45 человек, от 30 до 49 лет – 97 человек, 62 в возрасте 50-64 и 68 человек старше 65 лет.