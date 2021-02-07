В Пермском крае каждому четвертому зарплаты не хватает даже на основные нужды

42% опрошенных при нехватке зарплаты занимают деньги у родственников, друзей или коллег. Фото: архив "КП"

25% пермяков признались, что их заработка недостаточно, чтобы покрыть основные расходы, об этом сообщает служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников. Специалисты провели среди жителей региона. Вот какие цифры они приводят:

33% жителей Пермского края сообщили, что их зарплаты хватает на все основные нужды, 43% отметили, что хватает с трудом, а еще 25% признались, что их заработка недостаточно, чтобы покрыть ключевые потребности.

Чаще всех на нехватку денег сетуют рабочий и административный персонал, а также представители транспортной сферы. В свою очередь те, кому заработной платы хватает на все, преобладают среди сотрудников банков, ИТ-специалистов и строителей.

40% из тех, кому недостаточно зарплаты, признались, что для покрытия основных нужд им не хватает более 20 тысяч рублей в месяц. По 23% сообщили, что им недостает 15-20 тысяч рублей и 10-15 тысяч, остальным недостает менее 10 тысяч рублей в месяц.

При нехватке денег жители региона чаще всего отказываются от путешествий и от покупки новой одежды и обуви (эти варианты ответа выбрали по 78% респондентов), а также от интересного досуга (73%). Реже всего жители региона готовы пожертвовать платной медициной и лекарствами (46%) и тратами на образование (39%).

42% опрошенных при нехватке зарплаты занимают деньги у родственников, друзей или коллег, 27% предпочитают пользоваться кредитными картами. 8% берут кредит в банке наличными, 3% берут займ в счет зарплаты у работодателя, 2% обращаются в микрофинансовые организации. Любопытно, что еще 39% в ситуации нехватки денег не прибегают ни к одной из перечисленных мер.

Чтобы увеличить свой доход в будущем, 85% жителей Пермского края ищут новую работу, 55% учатся и осваивают новые навыки, 33% ищут подработку, 25% ищут возможности повышения на текущем месте трудоустройства, 15% стараются создать пассивный доход за счёт инвестиций. 3% не делают ничего, чтобы изменить ситуацию.