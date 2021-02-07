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В Перми на участке улицы ограничено движение до одной полосы

На Маршала Рыбалко идет ремонт
Анна Маркова
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Проезд на перекрестке улиц Маршала Рыбалко-Адмирала Нахимова сужен до 1-й полосы.

Проезд на перекрестке улиц Маршала Рыбалко-Адмирала Нахимова сужен до 1-й полосы.

Фото: Анна Маркова

ГИБДД Перми предупреждает водителей о изменении движения в Закамске. С 5 по 12 февраля на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Адмирала Нахимова будет ограничено движение транспорта, там ведутся ремонтные работы на проезжей части.

Проезд на перекрестке улиц Маршала Рыбалко-Адмирала Нахимова сужен до 1-й полосы на участке до улицы Шишкина. В месте производства работ выставлены временные дорожные знаки и ограждения.

Госавтоинспекция Перми призывает автомобилистов соблюдать Правила дорожного движения, заблаговременно планировать пути объезда и выбирать маршрут следования.

Фото: Яндекс Карта.

Фото: Яндекс Карта.