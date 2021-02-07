В Перми на участке улицы ограничено движение до одной полосы

Проезд на перекрестке улиц Маршала Рыбалко-Адмирала Нахимова сужен до 1-й полосы. Фото: Анна Маркова

ГИБДД Перми предупреждает водителей о изменении движения в Закамске. С 5 по 12 февраля на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Адмирала Нахимова будет ограничено движение транспорта, там ведутся ремонтные работы на проезжей части.

Проезд на перекрестке улиц Маршала Рыбалко-Адмирала Нахимова сужен до 1-й полосы на участке до улицы Шишкина. В месте производства работ выставлены временные дорожные знаки и ограждения.

Госавтоинспекция Перми призывает автомобилистов соблюдать Правила дорожного движения, заблаговременно планировать пути объезда и выбирать маршрут следования.