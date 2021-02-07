С 8 февраля в части общественного транспорта Перми кондукторы перестанут брать оплату за проезд

В автобусах №4 и №80 и трамвае №6 кондукторы больше не смогут брать оплату за проезд. Фото: Василий Вахрин

В Перми с 8 февраля начнется второй этап тестового режима бескондукторной оплаты проезда. В автобусах №4 и №80 и трамвае №6 кондукторы больше не смогут брать оплату за проезд. Они будут находиться в салоне автобуса для консультирования и помощи пассажирам.

Всю оплату будет проходить через стационарные валидаторы и у водителя во время остановок автобуса или трамвая любым безналичным способом. Они расположены на поручнях возле каждой двери и на центральной площадке. Билет об оплате при этом не печатается.

Если вы хотите оплатить проезд наличными, чтобы получить билет для пересадки нужно обратиться к водителю.

В департаменте транспорта администрации Перми, рассказали, что тестовый режим нужен для того, чтобы выявить все проблемные места: как технические, так и экономические. Это позволит оценить возможность перехода на бескондукторную систему на основании реальных показателей.