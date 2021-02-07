В Пермском крае ожидается самая холодная неделя за последние 4 года

Аномальная оттепель 5 и 6 февраля в Пермском крае сменится продолжительным и сильным похолоданием. Фото: Анна Маркова

Аномальная оттепель 5 и 6 февраля в Пермском крае сменится продолжительным и сильным похолоданием. Нас ждут снегопады и масштабное арктическое вторжение, которое уже охватило большую часть Европейскую территорию России, и придет к нам усиливаясь. По информации специалистов ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета, это будет самая интенсивная и продолжительная зимняя волна холодов за 4 года.

К утру воскресенья похолодает в Перми до -15°, по северо-западу края до -20°. Днем понижение температуры продолжится (к вечеру в Перми -18…-20°, по северо-западу края до -24°).

В понедельник в Пермский край через Республику Коми начнет поступать очень холодная воздушная масса с Ямала. Похолодание продолжится, в течение суток в Перми ожидается -23…-25°, а по северо-западу края до -28…-30°. Уже в ночь на вторник на значительной части края вероятны тридцатиградусные морозы.