Появилось видео того, как в Пермском крае истребители-перехватчики принудили к посадке нарушителей воздушного пространства

Фото: Минобороны РФ

В небе над Пермью истребители обнаружили нарушителей воздушного пространства. Такова была "легенда" летно-тактического учения, которое провели в Центральном военном округе.

-Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа в ходе летно-тактического учения в Пермском крае выполнили перехват условных нарушителей,- рассказали в министерстве обороны России. - Летчики провели одиночное и групповое патрулирование, отработали парное принуждение к посадке условных нарушителей и перебазирование на запасной аэродром.

Весь маневр был записан на видео, которое показали на официальном сайте Минобороны.