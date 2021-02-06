Коронавирус в Прикамье стали чаще выявлять в разных районах

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще неделю назад на Пермь приходилось более половины вновь инфицированных людей. Сейчас все чаще болезнь стали выявлять в разных районах. Из 280 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на 6 февраля в Перми было выявлено только 132. Остальные вновь заболевшие обнаружены в 28 разных районах Пермского края.

Второе место занял Чусовской городской округ, в котором заболел 21 местный житель. Третье место по заболеваемости разделили между собой Чайковский и Березники, где обнаружено по 14 инфицированных, сообщили в оперштабе. Также диагноз «новая коронавирусная инфекция» был поставлен 8 жителям Соликамска, по 6 заболевших обнаружено в Губахе, Краснокамском, Лысьвенском и Осинском городских округах. В Кудымкаре и Горнозаводске коронавирусная инфекция подтвердилась у 5 человек.

Всего в Пермском крае выявлено 41481 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.