«Я видела этот ужас своими глазами». В Прикамье пьяный водитель сбил трех человек на пешеходном переходе

Фото: скрин с видео группы ВК "Подслушано Чайковский"

В Чайковском водитель иномарки сбил трех человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу возле остановки на улице Вокзальная. Момент ДТП засняли очевидцы на видео.

«Я видела этот ужас своими глазами, - рассказала жительница Чайковского Светлана. - Сперва подумала просто пробка, кто-то вписался из-за резкого торможения перед «лежачими», и лишь пройдя переход, заметила трех человек, которые лежали на асфальте... Страшное зрелище!»

- Водитель "Шевроле Круз, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в зоне действия знака "Пешеходный переход" наехал на трех человек,- рассказали в краевой полиции. - Все они госпитализированы. Проводится проверка.

По словам местных жителей, все трое пострадавших находятся в реанимации. Один из них- 15-летний подросток.