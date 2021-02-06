«Плюс четыре градуса». Пермь бьет рекорды по максимальной температуре

. Фото: Василий Вахрин

В Перми 5 и 6 февраля установлены два суточных рекорда по максимальной температуре атмосферного воздуха. Об этом сообщили в ГИС-центре Пермского университета. В Прикамье поступает очень теплый и влажный воздух с черноморского побережья. В результате 5 февраля в Перми столбики термометров поднялись до совсем не февральских значений +1,9° , кстати, раньше рекорд был поставлен в 2016 году, когда температура воздуха была +0.8°. 6 февраля ночью потеплело до +2.2° - предыдущий максимум был зафиксирован в 1981 году, +1.5°.

- По Пермскому краю самая высокая температура отмечена в Большом Савино – плюс четыре градуса, - рассказали синоптики. - Превышение температуры над климатической нормой составило 10-13°.

Но тепло, увы, пришло ненадолго.

- После аномальной оттепели и дождя впереди снегопады и масштабное арктическое вторжение, которое уже охватило большую часть ЕТР, и придет к нам, усиливаясь, - прогнозирует Андрей Шихов, инженер ГИС-центра. - Это будет самая интенсивная и продолжительная зимняя волна холодов за 4 года.