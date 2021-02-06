Губернатор Пермского края: "На мою дочь пытались воздействовать. Это недопустимо"

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Во время прямого эфира губернатору Дмитрию Махонину задали вопрос об его отношении к незаконным митингам, прошедшим в Перми 23 и 31 января.

- Массовые мероприятия должны проходить в рамках закона. А незаконные массовые мероприятия не должны мешать жителям. Недопустимо, что во время митингов портят имущество, рисуют что-то на стенах. Так и хочется сказать: "У себя на лбу порисуй". И нельзя вовлекать в незаконные мероприятия несовершеннолетних, – так ответил Дмитрий Махонин. - На моего ребенка тоже пытались воздействовать. Я против этого. Она пока несовершеннолетняя. Когда дочери будет 18 лет, она сама примет решение, каких взглядов ей придерживаться.