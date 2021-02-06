Губернатор Дмитрий Махонин: Конструкции поликлиники в Кировском районе придется разбирать

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- Что происходит со строительством поликлиники в Кировском районе? -этот вопрос задали Дмитрию Махонину во время прямого эфира.

Напомним, ситуация с поликлиникой в Кировском районе не решается давно. С 2017 года ее строительство поликлиники практически не ведется.

- Мы провели экспертизу конструкций здания, - ответил губернатор Пермского края. - Нам пришлось расторгнуть договор с подрядчиком поликлиники. Сейчас идут суды по взысканию неустойки. Сейчас предстоит перепроектирование. Надо будет разбирать ряд конструкций. Но построить поликлинику мы должны.

- А когда будет построена новая школа в Нытве?

-Проект школы, который прошел госэкспертизу, не соответствует современным требованиям. Строить по нему нельзя,- объяснил Дмитрий Махонин. - В этом году начнется новое проектирование. 2024 год - реалистичный срок сдачи.