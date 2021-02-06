Дмитрий Махонин: Соликамский тракт расширим до 4 полос

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Во время прямого эфира Дмитрий Махонин ответил на вопросы пермяков о дорожном строительстве.

"Когда будет построена дорога на Вышку-2? - спросили его. - Сейчас там сплошные пробки"

- Да, надо расшивать горлышки на дорогах, -ответил губернатор Прикамья. - Есть планы по строительству трассы Тр-53 – от улицы Старцева до Целинной, через площадь Восстания. В начале 2-го квартала этого года будем утверждать проект строительства, выбирать подрядчика. Проект дорогой, но за 2 года мы должны сделать первый этап, потом второй этап. Это приоритетный проект.

Также Дмитрий Махонин сообщил, что готовится проект расширения Соликамского тракта - на 4 полосы.

- Проект тяжелый, но он необходим городу, - отметил губернатор

Рассказал Дмитрий Махонин и о том, что прорабатывается пуск трамвая до Кондратово. Проект планируется реализовать с привлечением средств частного инвестора -компании "Синара".