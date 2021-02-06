«Плюс 280». Количество заболевших коронавирусом в Прикамье снижается

Ежесуточный прирост больных составил 0,7 процента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор сообщил новые данные по количеству заболевших коронавирусом в Прикамье. По результатам исследований, за минувшие сутки выявлен 280 новый случай заражения COVID-19: 55 человек проходят лечение в больницах, 225 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 41 481. Среди заболевших 18 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 40 человек, от 30 до 49 лет – 82 человека, 71 в возрасте 50-64 и 69 человек старше 65 лет.

Ежесуточный прирост больных составил 0,7процента. Количество вновь выявленных случаев продолжает снижаться. В связи с этим четверг оперштаб снял ряд ограничений для сфер отдыха и досуга. Студенты пермских вузов с дистанционного обучения возвращаются на очное. На обычный режим начали переходить многофункциональные центры.