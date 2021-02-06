В Перми упавшей с крыши трубой придавило двух женщин

. Фото: Василий Вахрин

Вечером в пятницу, 5 февраля, две пермячки проходили по двору бизнес-центра «Бажов», находящегося на улице Монастырская, 12. В этот момент металлическая вентиляционная труба, проходящая почти под крышей этого шестиэтажного здания, не выдержала тяжести скопившегося на ней снега и рухнула вниз.

От удара упавшей трубой пострадали обе женщины: одной 32 года, другой – 33. На машине «скорой помощи» обеих увезли в Пермскую краевую клиническую больницу.

- У обеих женщин удовлетворительное состояние, - прокомментировали «Комсомолке» в краевом Минздраве.