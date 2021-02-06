«Украл, выпил – в тюрьму». В Перми мужчина ограбил салон сотовой связи

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Утром в салон сотовой связи, находящийся на улице Маршала Рыбалко в Кировском районе Перми, зашел 35-летний мужчина. Он попросил продавщицу показать ему сотовый телефон.
Покрутив смартфон в руках, мужчина резко выбежал на улицу и скрылся. Сотрудница салона сотовой связи вызвала полицию. Полицейские осмотрели место происшествия, определили приметы грабителя. На его поиски были ориентированы патрульные.
В результате подозреваемого задержали по горячим следам в одном из кафе Центрального рынка. Украденный телефон он уже успел продать.
- В июле прошлого года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление, совершенное в этом же салоне сотовой связи,- рассказали в пресс-службе краевой полиции.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.