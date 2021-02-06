«Украл, выпил – в тюрьму». В Перми мужчина ограбил салон сотовой связи

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в салон сотовой связи, находящийся на улице Маршала Рыбалко в Кировском районе Перми, зашел 35-летний мужчина. Он попросил продавщицу показать ему сотовый телефон.

Покрутив смартфон в руках, мужчина резко выбежал на улицу и скрылся. Сотрудница салона сотовой связи вызвала полицию. Полицейские осмотрели место происшествия, определили приметы грабителя. На его поиски были ориентированы патрульные.

В результате подозреваемого задержали по горячим следам в одном из кафе Центрального рынка. Украденный телефон он уже успел продать.

- В июле прошлого года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление, совершенное в этом же салоне сотовой связи,- рассказали в пресс-службе краевой полиции.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.