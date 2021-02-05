В Пермском крае пропал 15-летний подросток

Андрей Косолапов из Губахи пропал 3-го февраля.

В Губахе пропал 15-летний Андрей Косолапов, об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59». Известно, что 3 февраля мальчик ушел гулять и с тех пор его местонахождение неизвестно.

«Просим максимальный репост», - говорят волонтеры.

Приметы Андрея: рост 150-155 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза карие.

Был одет: черные джинсы, черные кроссовки, черная кофта с капюшоном, куртка синяя с черными вставками, черная вязаная шапка, черный шарф-снуд.

Особые приметы: звонкий голос, разговорчивый, легко идет на контакт, склонен ко лжи, может просить деньги на дорогу.

Всех, кому известно местонахождение Косолапова Андрея, просим сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 – БРНС, Пермь; 8-922-31-41-112 - волонтеры; 8-958-244-12-84 - инфорг Юлия.