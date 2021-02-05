- Фото: Василий Вахрин

Судя по всему, погода решила испытать нас на прочность: завтра в субботу на Прикамье может обрушиться мокрый снегопад, дороги и тротуары превратятся в снежную кашу. В воскресенье резкое похолодание превратит эту кашу в лед. А на следующей неделе, как допускают синоптики, у нас могут ударить 35-градусные морозы.

- В ближайшие трое суток в Пермском крае ожидаются сильные осадки и резкие колебания температуры воздуха, - предупредили жителей Прикамья специалисты ГИС-центра ПГНИУ. - Ожидается сначала повышение температуры до рекордных значений – от +2 до +3 градусов, сопровождающееся дождем по югу края и в Перми и сильными снегопадами. Затем произойдет резкое понижение температуры – столбик термометра стремительно опустится более, чем на 20 градусов за 1.5 суток. В понедельник территория края окажется в наиболее холодной воздушной массе с температурой от -30 до -32 градусов. В последующие дни есть предпосылки для усиления морозов до -35 градусов в ночное время.