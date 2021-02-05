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Надолго придется забыть теперь о спортивной карьере студентам Пермского колледжа олимпийского резерва - 20-летней девушке и 21-летнему парню.

- В арендованной ими квартире в ходе обыска полицейские обнаружили 62 свертка с запрещенным веществом, приготовленные к сбыту, и еще 22 закладки на территории Свердловского района Перми, - сообщили в краевой прокуратуре Прикамья. - Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотиков составила более 40 грамм.

Заняться сбытом наркотиков в перерывах между тренировками пара решила в ноябре позапрошлого года.

- Молодые люди, используя специально созданный сайт в сети «Интернет», размещали на нем сведения о нахождении тайников-закладок для наркопотребителей, - поведали в надзорном ведомстве.

Одного из подельников «молодежи» так и не нашли. Но их – судили.

- Суд приговорил молодого человека к 8 годам лишения свободы в колонии строго режима, а девушку – к 7 годам колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре. - Они также должны выплатить штраф - по 200 тысяч рублей каждый.