А может, и алкотестеры упразднить? Фото: архив "КП".

Как и почему по пермским улицам ездят водители, стоящие на учете у врача-нарколога и в других медицинских учреждениях, может быть, когда-нибудь и попытаются выяснить. Пока же в прокуратуре решили предпринять усилия для того, чтобы хотя бы уменьшить их число.

Проверка только в одном отдельно взятом районе города принесла богатый урожай.

- Установлено, что 43 водителя, зарегистрированные на территории Мотовилихинского района, имели противопоказания к вождению транспортными средствами, в том числе состоят на учете врача-нарколога, - сообщили в прокуратуре Пермского края. - В настоящее время 14 исковых заявлений об изъятии водительских прав суд рассмотрел, требования удовлетворены, оставшиеся заявления находятся в стадии рассмотрения.

То есть три десятка установленных «проблемных» водителей с мотовилихинской пропиской продолжают колесить по городу.