Прокуратура внесла представления по поводу некачественной уборки снега в центре Перми

Во многих пермских дворах настоящая снежная каша. Фото: Андрей МАТЛИН

Завтра, в субботу, синоптики не исключают очередной дорожный коллапс: в столице Прикамья ожидается мощный снегопад, и снег при температуре около ноля градусов может превратиться в настоящую грязную кашу.

Между тем и до этой погодной коллизии содержание улиц в центре Перми вызвало у работников прокуратуры немало вопросов.

- В ходе надзора за содержанием улично-дорожной сети выявлены нарушения на улицах Петропавловская, Николая Островского, Пушкина, Максима Горького, Ленина, 25 Октября, Сибирская, Екатериниская, Клименко, - сообщили в прокуратуре Ленинского района, - Подрядчики некачественно проводят уборку в центральной части города дорожного полотна и тротуаров от снега, их обработку противогололедными материалами. Это создает угрозу безопасному передвижению пешеходов и беспрепятственному движению транспортных средств. Руководителям ООО «Дортехинжиниринг» и ООО «ДСТ-Строй» внесены представления.

Ранее исправить ситуацию с уборкой снега призвал дорожников врио главы города Алексей Дёмкин.

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А пока по дворам и межквартальным проездам приходится пробираться (подробнее…)