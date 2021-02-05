В Пермском крае в сауне нашли мертвым мужчину

Медикам, приехавшим на вызов, оставалось лишь констатировать смерть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 февраля двое жителей Березовского района приехали в город Кунгур. Там они решили сходить в сауну с бассейном.

Когда время аренды закончилось, к ним зашла администратор. Там она обнаружила одного мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения, а тело второго в бассейне. Женщина вызвала «скорую», но помочь утонувшему было уже невозможно, он скончался до их прибытия. Погибшему мужчине было 36 лет.

- По данному факту следователями СКР по Пермскому краю была организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.