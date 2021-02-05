Подозреваемого в убийстве беременной жены и тестя арестовали на 2 месяца

Суд арестовал подозреваемого в двойном убийстве на 2 месяца. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

5 февраля в суде Дзержинского района Перми избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве беременной жены и тестя. Мужчине предъявлено обвинение. Суд арестовал его на два месяца до 3 апреля.

Адвокат обвиняемого попросил назначить ему домашний арест, он сказал, что его подзащитный боится, что в СИЗО ему могут отомстить, он опасается насилия со стороны сокамерников. Шосафаров также попросил ограничиться домашним арестом. Прокурор не согласилась: применение более мягкой меры невозможно в данном случае невозможно по ее мнению.

Следователь обосновал необходимость ареста тем, что подозреваемый может скрыться, совершить новое преступление или подвергнуться мести со стороны родственников погибших, которые живут недалеко от него. Еще одним поводом для ареста стал и характер преступления - тяжкий - за которое грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Шосафаров сказал, что раскаивается в содеянном.

Прокурор заявила, что удовлетворена таким решением, поскольку было совершено тяжкое преступление. Она сообщила, что дети погибшей женщины сейчас находятся в стационаре, у них ОРВИ.

Сегодня из Таджикистана приехали родственники, и сейчас решается вопрос о передаче детей под опеку. Руководитель таджикской диаспоры Хуршед Саидов подтвердил, что детишек согласен забрать к себе их родной дядя по материнской линии - брат погибшей беременной женщины.

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