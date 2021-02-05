В конце февраля из Перми будут летать чартерные рейсы в Анталью

Аэропорту Большое Савино разрешили с 8 февраля обслуживать международные рейсы российских и иностранных авиакомпаний Фото: Анна Маркова

Пермский аэропорт Большое Савино сообщил, что в конце февраля можно будет летать в Анталию чартерными рейсами. Программу полетов запускает компания Royal Flight.

«С 26 февраля авиакомпания RoyalFlight совместно с туроператором Coral Travel начнут выполнение чартерных реи сов из Международного аэропорта «Пермь» в Анталью. Перелеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-800 по пятницам», - говорится в сообщении пермского аэропорта.

Также сейчас прорабатывает вопросы согласования графика воздушных судов международных реи сов по другим направлениям.

Напомним, аэропорту Большое Савино разрешили с 8 февраля обслуживать международные реи сы россии ских и иностранных авиакомпании .