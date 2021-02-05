В суде Перми убийце беременной жены и тестя избирают меру пресечения

Подозреваемый в убийстве сейчас находится в суде. Фото: Андрей МАТЛИН

Сегодня в суде Дзержинского района Перми изберут меру пресечения убийце беременной жены и тестя избирают. Заседание началось в 14.00. Мужчину привели в наручниках конвоиры и поместили в «аквариум». У него перебинтована правая рука, лицо скрывает медицинская маска.

Корреспондент "КП" сообщает с заседания, что обвиняемому потребовался переводчик с русского на таджикский. Мы продолжаем следить за заседанием и будем допонять информацию.

На вопрос судьи Шахназар Ш. (Шасафаров) сказал через переводчика, что не против присутствия журналистов в зале суда. Он сообщил, что имеет двойное гражданство - РФ и Таджикистана.