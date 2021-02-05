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В суде Перми убийце беременной жены и тестя избирают меру пресечения

Мужчину привели конвоиры и поместили в «аквариум»
Авторы (2):
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
Анна Маркова
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Подозреваемый в убийстве сейчас находится в суде.

Подозреваемый в убийстве сейчас находится в суде.

Фото: Андрей МАТЛИН

Сегодня в суде Дзержинского района Перми изберут меру пресечения убийце беременной жены и тестя избирают. Заседание началось в 14.00. Мужчину привели в наручниках конвоиры и поместили в «аквариум». У него перебинтована правая рука, лицо скрывает медицинская маска.

Корреспондент "КП" сообщает с заседания, что обвиняемому потребовался переводчик с русского на таджикский. Мы продолжаем следить за заседанием и будем допонять информацию.

На вопрос судьи Шахназар Ш. (Шасафаров) сказал через переводчика, что не против присутствия журналистов в зале суда. Он сообщил, что имеет двойное гражданство - РФ и Таджикистана.

ЧП