Врачи рассказали о состоянии девочки, которая оказалась в реанимации после катания на тюбинге в Перми

После падения с тюбинга девочка получила серьезную травму головы. Фото: архив "КП"

Состояние 10-летней девочки, которая оказалась в больнице в тяжелом состоянии после катания на тюбинге – стабилизировалось. В Пермской краевой клинической больнице рассказали о ней.

«Пациент продолжает получать лечение в отделении нейрохирургии КДКБ. Специалисты отмечают улучшение состояния. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает», - сообщили медики.

Напомним, 2 февраля, вечером в скорую помощь Перми поступило сообщение о травме ребенка. 10-летняя девочка каталась на тюбинге в районе набережной. Неуправляемая надувная «ватрушка» стала причиной травмы, ребенок сильно ударился головой.