В Пермском крае за сутки выявили 277 случаев коронавирусной инфекции

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 41 201. Фото: архив "КП"

В Прикамье 277 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. Роспотребнадзор сообщает, что 55 человек проходят лечение в больницах, 222 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе 277 новых заболевших 106 мужчин, 171 – женщина, среди заболевших 15 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 25 человек, от 30 до 49 лет – 69 человек, 99 в возрасте 50-64 и 69 человек старше 65 лет.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 41 201. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,97 (на 4 февраля – 0,97).