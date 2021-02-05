Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» занял 1 место в городской экологической акции по сбору макулатуры «Подари жизнь дереву», в номинации «Лучшее коммерческое предприятие». Акция стартовала в марте, итоги были подведены в декабре 2020 г.

Всего в 2020 году, в рамках акции, было собрано более 79 тонн макулатуры. А это значит сохранено 1329 деревьев – собранные бумажные отходы пойдут на вторичную переработку. Благодаря активной позиции березниковских предприятий, в том числе и филиала «Азот», на городском полигоне ТБО значительно уменьшилось количество мусора.

Акция была организована управлением по охране окружающей среды и природопользованию администрации города и ООО «ГринСити». Сотрудники организации-партнера принимали собранную макулатуру от участников акции и отправляли на переработку. Победители акции определялись по наибольшему объему макулатуры. Филиал «Азот» собрал 18 тонн 340 кг бумажной ветоши.

Людмила Быкова, руководитель Отдела по охране окружающей среды и природопользованию администрации города Березники:

- Филиал «Азот» ежегодно принимает участие в городской акции «Подари жизнь дереву». И уже второй раз становится победителем в одной из номинаций. Всем известно, что «Азот» - социально-ответственное предприятие и очень ценно, что руководство неравнодушно к позитивным изменениям в сфере экологии и всегда активно участвует в наших проектах.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по экологии:

- В январе 2021 года мы уже в третий раз заключили договор с ООО «ГринСити» о вывозе макулатуры. На предприятии у нас введено правило бережливого отношения к бумаге – многие процессы сейчас заменены цифровыми технологиями и документооборот значительно уменьшился. Но тем не менее, завод – масштабное производство и макулатура есть всегда. Мы рады помочь городу и внести свой вклад в улучшение экологии.