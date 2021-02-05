На химзаводе в Перми произошел выброс

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Сегодня в Перми на одном из химических предприятий произошло ЧП, об этом сообщает Министерство безопасности края.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, сегодня в оперативные службы города поступило сообщение о разгерметизации емкости с химическим веществом на открытой территории одного из предприятий в Кировском районе Перми. Рабочие соседнего предприятия были оперативно эвакуированы.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС, оперативные службы города, несколько бригад скорой медицинской помощи. Пострадавших нет. Угрозы населению нет.

Силами 6-й пожарно-спасательной части проведена осадка вещества.