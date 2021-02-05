Оперштаб Пермского края: Домашние матчи смогут смотреть больше зрителей

Фото: страница ВК БК "Парма".

На заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом в Пермском крае был сделан еще один шаг к ослаблению ограничений. Принято решение увеличить число зрителей с 20 до 50% на объектах при проведении домашних матчей профессиональных спортивных клубов. Эти же изменения касаются соревнований сборных команд России по игровым видам спорта, проходящих на территории Пермского края.

Напомним, что в конце февраля в Перми пройдут отборочные матчи Евробаскета, в связи с этим был сделан шаг на встречу по частичному снятию ограничений.

За несколько дней до начала турнира УДС «Молот» проинспектирует комиссия ФИБА, которая даст свое заключение и, если потребуется, рекомендации по организации работы на матчах.

С 18 по 22 февраля Пермь примет два заключительных этапа квалификации Евробаскета-2022. На паркете УДС «Молот» сыграют все участники группы В:

18 февраля – Италия – Северная Македония,

19 февраля – Италия – Эстония,

19 февраля – Северная Македония – Россия,

21 февраля – Северная Македония – Италия,

21 февраля – Россия – Эстония,

22 февраля – Эстония – Северная Македония.

СПРАВКА

В связи с пандемией коронавируса Международная федерация баскетбола объявила о переносе мужского Чемпионата Европы с 2021 на 2022 год. Также турнир сменил официальное название на Евробаскет-2022. Новые даты проведения – с 1 по 18 сентября 2022 года. 41-й чемпионат Европы среди мужских сборных пройдет в Праге (Чехия), Тбилиси (Грузия), Милане (Италия), Кельне и Берлине (Германия). В квалификации участвуют 32 сборные. В финальный турнир из каждой группы выходят по три команды, включая хозяев.

Ранее в отборе на Кубок мира-2019 главная команда страны дважды принимала соперников в Перми и оба раза выиграла, включая решающий поединок против сборной Финляндии.