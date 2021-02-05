275,5 млрд взяли пермяки в кредит у банков в 2020 году

Четверть всех средств, полученных заемщиками Пермского края от банков - это ипотечные жилищные кредиты Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В 2020 году банки выдали жителям Пермского края кредиты на сумму 275,5 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом объем розничного кредитования вырос более чем на 9%.

«Портфель розничных кредитов в Пермском крае в 2020 году вырос на 12%», - сообщает пресс-служба Пермского отделения Уральского ГУ Банка России. - Доля просроченной задолженности за год увеличилась незначительно – на 0,3 п.п., составив к началу текущего года 4,3%.

Специалисты отмечают, что четверть всех средств, полученных заемщиками Пермского края от банков - это ипотечные жилищные кредиты. За 2020 год жители региона взяли более 38,2 тыс. таких кредитов на 73,3 млрд рублей. Это больше, чем в 2019 году на 36% по количеству и на 50% – по объему.

Общий ипотечный портфель составил почти 152 млрд рублей, увеличившись за год на 19%. Доля просроченной задолженности в этом сегменте кредитования за год снизилась на 0,4 п.п. и составила на начало января 1%.