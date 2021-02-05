Коронавирус за сутки выявили в 32 территориях Пермского края

Всего в Пермском крае выявлено 40924 заболевших. Фото: Анна Маркова

В Прикамье по последним данным коронавирус обнаружили у 279 человек. Новых заболевших выявили в 32 территориях региона.

В Перми ковид обнаружили у 112 жителей. Второе место занял Пермский муниципальный район - 29 инфицированных. Третье место поделили между собой Осинский и Краснокамский городские округа. В каждом из этих муниципалитетов – по 14 заболевших.

В Кунгурском муниципальном районе COVID-19 у 12 прикамцев, в Чайковском – у 10. По 8 жителей с коронавирусной инфекцией обнаружено в Березниках и Добрянском городском округе. В Уинском муниципальном округе, Верещагинском, Нытвенском и Очерском городских округах COVID-19 у 7 человек (в каждой территории). В Кунгуре инфекция подтвердилась у 6 жителей.

По 4 человека заболели в Большесосновском муниципальном районе, Еловском муниципальном округе и Чернушинском городском округе. Еще 3 случая заражения обнаружено в Суксунском городском округе.

По 2 случая в Кизеле, Чердынском и Чусовском городских округах, а также в Александровском, Бардымском, Куединском, Сивинском и Частинском муниципальных округах. Кроме того, по одному заболевшему зафиксировано в семи территориях Пермского края. Это Губаха, ЗАТО Звездный, Ординский муниципальный округ, Горнозаводский, Ильинский, Лысьвенский и Октябрьский городские округа.

Всего в Пермском крае выявлено 40924 заболевших. Случаи заражения есть во всех территориях Прикамья.