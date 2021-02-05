В Перми окончены поиски мужчины, который пропал после дня рождения

Илья Полянский нашелся.

В Перми окончены поиски 27-летнего Ильи Полянского. Он пропал 1 февраля, накануне он отпраздновал день рождения, ушел с другом и больше не появлялся, телефон был выключен.

Мама молодого мужчины связалась с корреспондентом "КП" и сказала:

- Спасибо вам, - говорит Наталья. – Он нашелся, прочитал новость, что мы его ищем и позвонил. - Сказал, что с ним все в порядке и скоро вернется.

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