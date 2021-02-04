Оперштаб в Пермском крае продлил запрет на ночные дискотеки, корпоративы и банкеты

Сохраняется ограничение по времени работы заведений общепита – с 1.00 ночи до 6.00 утра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 5 февраля пермский оперштаб разрешил работу цирка, детских развлекательных центров и организаций, предоставляющих услуги аттракционов, игровых автоматов.

Однако еще на две недели сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и продлены ограничения для работы ночных клубов и дискотек, а также других развлекательных мероприятий, которые предполагают большое скопление людей.

- Сохраняется ограничение по времени работы заведений общепита – с 1.00 ночи до 6.00 утра, - говорится в решении оперштаба. - Нельзя проводить корпоративные мероприятия, банкеты, дни рождения и другие торжества. А в рабочие часы для общепита действуют правила соблюдения необходимых мер безопасности.

Пермякам при посещении замкнутых пространств или мест массового скопления людей необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Речь идет о железнодорожных вокзалах, автовокзалах, станциях, пассажирских платформах, торговых центрах, а также о других общественных местах, где невозможно соблюдение социальной дистанции.