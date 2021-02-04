В Перми после истории с утонувшей машиной, в которой находились женщина и ребенок, окончена проверка

Трагедия на реке Мулянка случилась в ноябре прошлого года. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

После громкой истории с гибелью в реке Мулянка в Перми малолетнего ребенка и его матери, прокуратура Индустриального района проверила Департамент земельных отношений городской администрации. Цель проверки - выяснить, как контролировалось использование земельного участка, переданного в аренду физлицу.

- Установлено, что земельный участок по адресу шоссе Космонавтов, 244 б, был передан гражданину в аренду для организации отдыха и возведения спортивных некапитальных объектов, а в итоге использовался не по назначению, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. - Через данный участок проезжал транспорт, на нем располагалась несанкционированная парковка.

Руководителю Департамента земельных отношений администрации Перми внесено представление с требованием принять меры к расторжению договора аренды.

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