«Сердечко за помощь». Пермский фонд «Берегиня» запустил благотворительную акцию «УмножайЛюбовь»

В этом году фонд выпустил 9 цветов значков, выбрать можно любой цвет. Фото: «Берегиня».

Фонд «Берегиня» запустил ежегодную благотворительную акцию #УмножайЛюбовь! Идти она будет весь февраль и каждый, кто примет в ней участие, сможет помочь детям, проходящим лечение в пермском онкоцентре. А в качестве благодарности за поддержку этих ребятишек пермяки и жители России будут получать значок-сердечко.

- За три года в акции #Умножаи Любовь приняли участие более 10 000 человек, удалось собрать 1 202 918 рублеи на помощь детям, - рассказали в «Берегине». - Сердечки разлетелись по всему Пермскому краю и за его пределы! Помощь получили 56 детей : им купили лекарства и оплатили проезд до места лечения.

Суть акции в том, чтобы сделать пожертвование от 100 рублей в благотворительный фонд «Берегиня», и получить значок-сердечко как символ искренней благодарности. В этом году фонд выпустил 9 цветов значков, выбрать можно любой цвет.

Значки-сердечки можно получить в офисе фонда «Берегиня» по адресу Мира, 41В (2 этаж, офис 6), а также по следующим адресам:

SmartyKids Детский развивающий центр, Подлесная, 43а @smartykids_perm_online

Танцевальный клуб GallaDance Колизей, Ленина, 60 (ТЦ Колизей Атриум, 3 этаж). Вход со ст. ул. Куйбышева @galladanceperm

«Династия» Цифровая Стоматология, Революции, 24 @dynasty.clinic

Кафе ПАПРИКА, Уральская, 95 @paprika_perm

Акция #УмножайЛюбовь приурочена к дате 15 февраля — дню детей, больных раком. В этот день принято говорить о том, что более 80% детей Пермского края с этим тяжелым диагнозом выздоравливают.