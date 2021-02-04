Дмитрий Махонин поручил организовать проверку установленных остановочных павильонов в Перми

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил организовать проверку установленных в 2020 году остановочных павильонов в Перми. Он рассказал, что получает много жалоб на них.

«Получаю много обращений от жителей Перми, в том числе в социальных сетях о том, что остановки оборудованы не качественно. Люди обращают внимание, что где-то отсутствует остекление, или слишком высокие скамейки, а некоторые объекты уже начали ржаветь. Такие нарушения не допустимы. Все прекрасно знают, что погода на Урале изменчивая, особенно в осенне-зимний период. Нужно создавать качественную инфраструктуру, чтобы люди не мерзли и не мокли, пока ожидают общественный транспорт», – обозначил глава региона.

Во время проверки экспертной организацией выявили, что выполненные работы не соответствуют условиям заключенных контрактов. Многие из них уже невозможно устранить.

Так, например, у всех исследованных в ходе проверки остановочных павильонов нет водоотвода у крыши (остановочные комплексы на ул. Революции, 13, ул. Куйбышева, 115, ул. Тургенева, 27 и др.), что приводит к произвольному стеканию дождевой воды.

Нет ножки у скамеек (ул. Дружбы, 13, ул. Пушкина, 24), частично нет остекления (ул. Тургенева, 27) и должной покраски павильонов (ул. Революции, 13, ул. Тургенева, 27, ул. Докучаева, 33), есть следы ржавчины, что может говорить об использовании подрядчиками бывших в употреблении материалов. В ряде случаев должным образом не выполнен монтаж павильонов (ул. Тургенева, 27, ул. Пушкина, 24). И еще много других нарушений.

Напомим, что в 2020 году департаментом транспорта администрации города Перми было проведено 14 закупок и заключено контрактов на сумму более чем 73 млн руб. на установку остановочных комплексов в Перми. На сегодняшний день работы по контрактам выполнены частично, однако в таком виде они не могут быть приняты и оплачены заказчиком.

По поручению губернатора заключение экспертной организации направлено департаменту транспорта администрации города Перми для принятия к подрядчику мер, предусмотренных контрактами.