Родственники убитой пермячки могут стать опекунами ее детей

Место трагедии на улице Маяковского. Фото: Подслушано Пермь/ВКонтакте

Детей 21-летней женщины, которую накануне убил муж на улице Есенина в Перми, направили в больницу.

В Министерстве социального развития Пермского края сообщили: «В настоящее время дети находятся в медицинском учреждении, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Специалисты органов опеки и попечительства дали консультацию родственникам по оформлению опеки над несовершеннолетними. С семьей работают социальные службы».

Напомним, во время семейной трагедии двое малышей, одному из которых полтора года, а второму несколько месяцев, находились дома. Их отец убил женщину, а потом, на улице расправился с ее отцом.

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