МЧС предупреждает о сильном ветре и снегопаде в Пермском крае

В Пермском крае ожидаются снегопады и сильный ветер. Фото: архив "КП"

В Пермском крае в ближайшие сутки изменится погода. МЧС предупреждает об усилении ветра и снегопадах. По информации Центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 4 по 5 февраля ожидается облачная погода, снег, мокрый снег, днем по югу с дождем, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения.

Ветер южный ночью 3–8 м/с, днем 7–12 м/с, местами порывы 15–17 м/с. Температура воздуха ночью –11,–6º, днем –2,+3º, по северу местами до –7º.

Рекомендации гражданам при метели

• воздержитесь от поездок на личном автотранспорте;

• научите детей, как действовать во время непогоды;

• находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

• избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач);

Одевайтесь по погоде, берегите себя.

О прогнозируемых погодных явлениях и соблюдении требований безопасности сообщите родным и знакомым.

О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112» , «Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю:

8(342) 258-40-02.