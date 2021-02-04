В Пермском крае 297 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 40 942. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Информацию о новых случаях коронавируса в Пермском крае сообщает Роспотребнадзор. За минувшие сутки выявлено 279 новых случаев заражения COVID-19. Из них 43 человека проходят лечение в больницах, 236 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 40 942. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,97 (на 3 февраля – 0,97).

Из 279 новых инфицированных - 110 мужчин и 169 женщин. Среди заболевших 26 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 23 человека, от 30 до 49 лет – 75 человек, 82 в возрасте 50-64 и 73 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.