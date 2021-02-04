8 процентов пермяков в прошлом году отремонтировали свои квартиры

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Каждая двенадцатая пермская семья в 2020 году сделала ремонт в своей квартире. Таковы результаты исследования дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование».

- Большинство пермяков, 84,4 процента, обновляли старые квартиры, поскольку в год пандемии и удаленной работы качество жилья стало особенно важным, - отметили эксперты компании. - Еще 7,8 процентов горожан занялись обоями, плиткой и паркетом в связи с покупкой новой квартиры. 3,5 процентам опрошенных пришлось делать ремонт после того, как их залили соседи, или в доме прорвало коммуникации.

В среднем по стране на ремонт одна семья потратила 265 тысяч рублей.

- Более половины россиян копят средства на ремонт своих квартир, 13 процентов россиян для этих целей берут кредиты или занимают у своих родственников или знакомых, - сообщил Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка. - Менее трети респондентов могут оплатить работы по ремонту из текущих доходов. Такие результаты показало исследование «Сбербанк страхования».

Чтобы обезопасить себя и свой ремонт на случай непредвиденных обстоятельств, например, потопа, многие предпочитают застраховать квартиру. В этом случае при возникновении проблем полис покрывает урон, причем не только, который нанесен жилью, но и бытовой технике, мебели, внутренним интерьерам и так далее. По итогам 2020 года «Сбербанк страхованием» было урегулировано около 10,7 тысячи страховых случаев по программам «Защита дома +» и страхования ипотеки – по сравнению с 2019 годом рост составил 20 процентов. Общий объем выплат по итогам 2020 года составил около 1 миллиарда рублей – по сравнению с 2019 годом рост составил 30 процентов.

Программа «Защита дома+» от «Сбербанк страхования» покрывает самые распространенные риски: залив, пожар, противоправные действия третьих лиц, чрезвычайные ситуации. Полис можно приобрести дистанционно в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте страховой компании. Наиболее распространенные страховые случаи в «Сбербанк страховании» рассматриваются по упрощенной процедуре «Зеленый коридор» в течение 5 рабочих дней. При наступлении страхового события подать заявление и необходимые документы на выплату можно в мобильном приложении СберОсмотр.

Исследование проведено в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. В каждом городе опрошено не менее 400 респондентов.