В Перми с высотки выпала женщина

Женщина погибла на месте. Фото: chp_59

В Перми на улице Уинской несколько часов назад произошла трагедия. Из окна многоэтажного дома выпала женщина. По словам очевидцев, пожилая пермячка скорее всего выпала из окна 8-го этажа, именно там была открыта створка. Женщина погибла на месте.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, будет проведена проверка по факту произошедшего.

Напомним, во вторник, 2 февраля, с дома по улице Тургенева, 33д в Мотовилихинском районе упал подросток.

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