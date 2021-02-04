«Вытащила из трусов деньги и убежала». В Пермском крае гостья обокрала мужчину

Женщина украла 4000 рублей в гостях у своего знакомого. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Житель Оханского района пригласил к себе в гости молодую женщину. Парочка распивала спиртное, во время застолья мужчина проговорился, что у него есть деньги. Он был уверен, что надежно спрятал их и его знакомая не сможет их найти. Перед ее приходом мужчина спрятал деньги под обложку для документов и положил себе в трусы.

Когда гостеприимный хозяин уснул, гостья прилегла рядом с ним. Убедилась, что сон крепкий, просунула руку под одежду, чтобы отыскать деньги и вытащила обложку для документов с деньгами. После этого женщина поспешила удалиться, 4000 рублей потратила.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что преступление по тайному хищению наличных денежных средств было раскрыто.